Berlusconi “Senza Forza Italia non esisterebbe centrodestra di governo” (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si è pensato che vi fosse qualche disponibilità da parte nostra a sostenere un governo in difficoltà numeriche o addirittura ad entrare in maggioranza. Altri hanno pensato che Forza Italia volesse sfruttare la sua Forza parlamentare, che potrebbe renderla determinante, per portare a casa chissà quali risultati. Una sorta di riedizione della “politica dei due forni” di Giulio Andreotti adattata al 2020. Nulla è più lontano di questo dalle nostre intenzioni, non soltanto perchè naturalmente per noi sarebbe impossibile governare il Paese con forze politiche incompatibili con la nostra cultura”. Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera al Corriere della Sera.“Noi siamo certamente determinanti nei numeri per stabilire se il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si è pensato che vi fosse qualche disponibilità da parte nostra a sostenere unin difficoltà numeriche o addirittura ad entrare in maggioranza. Altri hanno pensato chevolesse sfruttare la suaparlamentare, che potrebbe renderla determinante, per portare a casa chissà quali risultati. Una sorta di riedizione della “politica dei due forni” di Giulio Andreotti adattata al 2020. Nulla è più lontano di questo dalle nostre intenzioni, non soltanto perchè naturalmente per noi sarebbe impossibile governare il Paese con forze politiche incompatibili con la nostra cultura”. Lo scrive il leader di, Silvio, in una lettera al Corriere della Sera.“Noi siamo certamente determinanti nei numeri per stabilire se il ...

matteograndi : Franceschini che per eventuali elezioni candida Conte per fermare Salvini, incarna alla perfezione la peggior menta… - fattoquotidiano : CONDONO / BONACCINI VA OLTRE BERLUSCONI Domani il via libera in Consiglio: sei mesi senza risposte e tutto è perdon… - StefanoDiJenova : @cchiaruttini @Sogliola3 @CarloCalenda Non mi pare. Il livello mi pare perennemente basso senza particolari cadute… - CorriereCitta : Berlusconi “Senza Forza Italia non esisterebbe centrodestra di governo” - FI_NewSs : RT @Sandra_Savino: Senza @forza_italia non esisterebbe un #centrodestra di governo ma una destra rispettabile ma minoritaria. Una destra no… -