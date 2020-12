Bergamo, vaccino al primario Lorini Simbolo della lotta al Covid - Le foto (Di domenica 27 dicembre 2020) Il primo a ricevere la dose di vaccino all’ospedale Papa Giovanni è stato Luca Lorini, primario della Terapia intensiva. Giuseppe Remuzzi, primo vaccinato ad Alzano. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 dicembre 2020) Il primo a ricevere la dose diall’ospedale Papa Giovanni è stato LucaTerapia intensiva. Giuseppe Remuzzi, primo vaccinato ad Alzano.

stanzaselvaggia : Leggo che si sta preparando una campagna “molto emozionante” per il vaccino. Vorrei capire cosa ci sarebbe di più e… - chetempochefa : Uguale col vaccino. Non vuoi vaccinarti? Ok. Ma se ho un posto libero in reparto, lo do a chi crede nel vaccino' -… - IdaFava : RT @lumacarapida: Questi hanno la fissa dei camion vuoti. Prima i camion di Bergamo, ora il camion dei vaccini. Secondo me da piccoli per N… - DaveLoruxury : RT @stanzaselvaggia: Leggo che si sta preparando una campagna “molto emozionante” per il vaccino. Vorrei capire cosa ci sarebbe di più emoz… - antcampan : RT @GagliardoneS: Il vaccino scortato serve a creare un'immaginario collettivo come i camion militari a Bergamo. Solo a questo. -