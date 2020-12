Benevento, Inzaghi senza freni: “Ho qualche sogno anche per il 2021” (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiI sogni per il 2021, la soddisfazione per i recenti risultati del suo Benevento, l’emozione di sfidare nuovamente il Milan. Filippo Inzaghi si è raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in un’intervista rilasciata a G.B. Olivero in cui ha ripercorso il cammino dei giallorossi svelando qualche segreto della sua squadra: Ambiente – “L’ambiente ci ha dato forza fin da subito, io ho cercato di lavorare su due aspetti: quello tecnico e quello caratteriale. Insieme al mio staff ho provato a trasmettere idee di gioco chiare, che esaltassero le caratteristiche dei giocatori. Non mi piace andare allo sbaraglio ma neppure difendermi e basta”. Carattere – “Sul piano caratteriale la svolta è stata importante, a qualcuno era stato detto che avrebbe potuto giocare solo nelle serie inferiori, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiI sogni per il, la soddisfazione per i recenti risultati del suo, l’emozione di sfidare nuovamente il Milan. Filipposi è raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in un’intervista rilasciata a G.B. Olivero in cui ha ripercorso il cammino dei giallorossi svelandosegreto della sua squadra: Ambiente – “L’ambiente ci ha dato forza fin da subito, io ho cercato di lavorare su due aspetti: quello tecnico e quello caratteriale. Insieme al mio staff ho provato a trasmettere idee di gioco chiare, che esaltassero le caratteristiche dei giocatori. Non mi piace andare allo sbaraglio ma neppure difendermi e basta”. Carattere – “Sul piano caratteriale la svolta è stata importante, a qualcuno era stato detto che avrebbe potuto giocare solo nelle serie inferiori, ...

infoitsport : Benevento, Inzaghi: 'Felice per il Milan, può lottare per lo scudetto fino alla fine' - gab72boa : RT @MilanNewsit: Benevento, Inzaghi: 'Milan da Scudetto, tifosi rossoneri nel mio cuore' - milansette : Benevento, Inzaghi: 'Milan da Scudetto, tifosi rossoneri nel mio cuore' - sportli26181512 : Pippo Inzaghi: 'Caro Benevento, non molli mai come me. Il Milan è da scudetto': Pippo Inzaghi: 'Caro Benevento, non… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pippo #Inzaghi: 'Caro #Benevento, non molli mai come me. Ma questo #Milan è da scudetto' -