Benevento | Inzaghi | “Ecco cosa ho detto alla squadra quando la Juventus ha rinunciato a Ronaldo”

Straordinario campionato sinora del Benevento che si trova al decimo posto in classifica e con ben otto punti di vantaggio sulla terzultima in Serie A. Il merito sicuramente è dei calciatori ma a fare la differenza è anche Pippo Inzaghi che ha consentito alla squadra campana di crescere sul piano mentale. Alla Gazzetta dello Sport Inzaghi ha parlato anche di "dimostrazione della maturità di questa squadra - racconta Pippo -. Adesso il Benevento sa quando deve stare compatto, quando è il momento di spingere, quando bisogna raddoppiare le chiusure. Ci siamo guadagnati il rispetto di tutte le formazioni. La strada per la salvezza è ancora lunga, credo che club come Torino e Genoa siano destinati a ..."

