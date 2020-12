"Benefici, dubbi, effetti collaterali": vaccino Pfizer, ecco cosa c'è scritto nel bugiardino (Di domenica 27 dicembre 2020) Ci sono buone notizie e alcune zone grige nel documento di 34 pagine dove si racconta ciò che ufficialmente si sa di Comirnaty, il vaccino del consorzio statunitense-tedesco Pfizer/BionTech le cui prime dosi, distribuite in quantitativi simbolici, iniziano a essere somministrate oggi in Italia. L'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha infatti appena autorizzato la traduzione in italiano del «Riassunto delle caratteristiche del prodotto», del «Foglio illustrativo» (alias bugiardino) e del resto della documentazione relativa al siero. Simili certificazioni sono sempre "prudenziali". Pure quelle dei normali farmaci da banco sembrano fatte apposta per spaventare le persone, e in un certo senso è proprio così: sono gli stessi studi legali delle case farmaceutiche a consigliare un tale approccio, in modo che nessuno possa poi dire di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Ci sono buone notizie e alcune zone grige nel documento di 34 pagine dove si racconta ciò che ufficialmente si sa di Comirnaty, ildel consorzio statunitense-tedesco/BionTech le cui prime dosi, distribuite in quantitativi simbolici, iniziano a essere somministrate oggi in Italia. L'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha infatti appena autorizzato la traduzione in italiano del «Riassunto delle caratteristiche del prodotto», del «Foglio illustrativo» (alias) e del resto della documentazione relativa al siero. Simili certificazioni sono sempre "prudenziali". Pure quelle dei normali farmaci da banco sembrano fatte apposta per spaventare le persone, e in un certo senso è proprio così: sono gli stessi studi legali delle case farmaceutiche a consigliare un tale approccio, in modo che nessuno possa poi dire di ...

Profilo3Marco : RT @Libero_official: Le istruzioni contenute nel #bugiardino per l'uso del #vaccino #Pfizer - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Le istruzioni contenute nel #bugiardino per l'uso del #vaccino #Pfizer - Libero_official : Le istruzioni contenute nel #bugiardino per l'uso del #vaccino #Pfizer - Nothing03606268 : @missposto Si sì io do tutti i benefici dei dubbi che volete basta che me li togliete da davanti. Spero si amino ta… - EsseStella : @LIntelligente Certo che mi vaccineró! I farmaci hanno da sempre anche degli effetti collaterali, ma il rapporto ri… -