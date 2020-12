Bellomo | “La ruota finalmente ha girato dalla nostra parte Baroni? Ci trasmette serenità”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nicola, fantasista della Reggina, ha segnato il gol decisivo nella sfida contro la Reggiana al Mapei Stadium. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn al termine della partita: “Sono felice di aver segnato e di aver messo fine a questo momento abbastanza delicato per noi. Ultimamente ci è tuttostorto, oggi per fortuna siamo stati premiati nonostante l’inferiorità numerica. La squadra ha gli attributi e l’ha sempre fatto vedere. Riperto, siamo stati sfortunati nelle ultime partite e prima o poi lasarebbe girata. L’importante è avere equilibrio, la squadra c’è, è viva ed oggi lo abbiamo dimostrato. Rispetto alle ultime uscite siamo riusciti a non perdere punti nella ripresa. Non sappiamo il motivo di questi cali nei secondi tempi, noi pensiamo ...