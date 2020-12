Belen Rodriguez dal tapiro alla sua passione nascosta tra i ghiacci

Leggi su kronic

(Di domenica 27 dicembre 2020), la showgirl argentina sembra stia vivendo un periodo d’oro. Ha anche ricevuto il 29esimod’oro da Striscia la Notiziaè sempre al centro del gossip, sia per le sue storie d’amore vere o presunte, sia per la sua carriera professionale in ascesa. Tutti la vogliono: dagli sponsormoda. E’ lei la regina più popolare tra tutte. LEGGI QUI>>>preoccupa i fan: “Ho problemi con mio figlio” La sua vita sentimentale è sempre nell’occhio del ciclone. Dfine del rapporto con Stefano De Martinopericolosa storia dicon Fabrizio Corona. Da qualche mese dopo la seconda batosta inferta dallo showman napoletano ...