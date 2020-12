Belen Rodriguez, “A quanti anni la prima volta?”: la risposta lascia tutti senza parole (Di domenica 27 dicembre 2020) “A quanti anni la prima volta?”: la risposta di Belen Rodriguez sui social lascia tutti senza parole. Davvero incredibile! Belen Rodriguez. Fonte: InstagramÈ nato tutto come un gioco, ma la sua risposta ha lasciato i fan, e non solo, senza parole. Su Instagram Belen Rodriguez ha risposto alle domande dei follower, in particolare a quella sulla sua prima volta. La risposta è davvero incredibile. Ecco cosa ha detto la showgirl argentina. Le domande su Instagram Belen ... Leggi su altranotizia (Di domenica 27 dicembre 2020) “Ala?”: ladisui social. Davvero incredibile!. Fonte: InstagramÈ nato tutto come un gioco, ma la suahato i fan, e non solo,. Su Instagramha risposto alle domande dei follower, in particolare a quella sulla sua. Laè davvero incredibile. Ecco cosa ha detto la showgirl argentina. Le domande su Instagram...

carmyJB98 : RT @VanityFairIt: Scatti condivisi sui social per raccontare che il Natale è amore. Le star salutano le feste con un bacio: da #JustinBiebe… - jb__italiancrew : RT @VanityFairIt: Scatti condivisi sui social per raccontare che il Natale è amore. Le star salutano le feste con un bacio: da #JustinBiebe… - delca_it : Sto facendo zapping tra due partite di basket: Virtus Bologna-Armani Milano e Rieti-Latina. È come dividersi tra Be… - VanityFairIt : Scatti condivisi sui social per raccontare che il Natale è amore. Le star salutano le feste con un bacio: da… - occhidipeterpan : è passato Natale, quindi per i prossimi due mesi si vedranno solo pubblicità 'COME DIMAGRIRE IN DUE GIORNI COME DIV… -