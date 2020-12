BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 28 dicembre 2020

(Di domenica 27 dicembre 2020)di28: Brooke (Katherine Kelly Lang) non vuole che Thomas (Matthew Atkinson) torni alla Forrester Creations. Per quanto Flo (Katrina Bowden) le abbia intimato di lasciar perdere Ridge (Thorsten Kaye), che era svenuto quando lei lo ha baciato, Shauna (Denise Richards) si appresta ad informare del bacio lo stilista. Wyatt (Darin Brooks), aggiornato da Liam (Scott Clifton) sul gesto di Flo, si appresta ad affrontarla.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #28dicembre - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni 28 dicembre 2020: Zoe e Thomas sono due spiriti affini! - #Beautiful #Anticipazioni… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni puntata 26 dicembre: una pessima sorpresa - infoitcultura : Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 26 al 30 dicembre 2020 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 27 dicembre: Steffy rivede Beth e Liam -

Ultime Notizie dalla rete : BEAUTIFUL anticipazioni

Daydreamer, anticipazioni turche: in un articolo precedente abbiamo raccontato che Can si getterà tra le fiamme che stavano bruciando la sua capanna, per recuperare la bandana di Sanem. Ora cosa succe ...Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope riuscirà a smascherare Thomas facendo capire a Zoe che il giovane l'ha ingannata.