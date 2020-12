Basket, 13^giornata Serie A 2020-2021: Milano fa suo il big match. L’Olimpia batte ancora la Virtus Bologna (Di domenica 27 dicembre 2020) L’Olimpia Milano conferma il suo ruolo di leader della Serie A, imponendosi sul campo della Virtus Bologna nel big match della tredicesima giornata, replicando la vittoria già ottenuta nella finale di Supercoppa. La squadra di Ettore Messina vince 73-68 al termine di una sfida molto combattuta, in quello che potrebbe essere un antipasto molto affascinante nella lotta Scudetto. Con questa vittoria Milano certifica il suo primo posto e allunga su una Virtus alla quinta sconfitta consecutiva casalinga. Kevin Punter è il miglior marcatore del match con 18 punti, ma Milano ha un ottimo contributo anche da parte di Shavon Shields (16) e Zach LeDay, che sfiora la doppia doppia con 16 punti e 8 rimbalzi. A ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020)conferma il suo ruolo di leader dellaA, imponendosi sul campo dellanel bigdella tredicesima giornata, replicando la vittoria già ottenuta nella finale di Supercoppa. La squadra di Ettore Messina vince 73-68 al termine di una sfida molto combattuta, in quello che potrebbe essere un antipasto molto affascinante nella lotta Scudetto. Con questa vittoriacertifica il suo primo posto e allunga su unaalla quinta sconfitta consecutiva casalinga. Kevin Punter è il miglior marcatore delcon 18 punti, maha un ottimo contributo anche da parte di Shavon Shields (16) e Zach LeDay, che sfiora la doppia doppia con 16 punti e 8 rimbalzi. A ...

