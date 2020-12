Barcellona | Piqué | “Ronaldo? Il miglior giocatore della storia è Messi”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 dicembre 2020) A Dubai, tanti i calciatori impegnati nei Globe Soccer Awards c'è anche il difensore delGerard, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera. Lo spagnolo ha parlato anche di Lionele del suo futuro. L'argentino è in scadenza di contratto, ma il difensore spera che possa restare in blaugrana: "Credo che sia una decisione che prenderà lui in base alle sensazioni che avrà durante l'anno – le parole dia Sky Sport - Sappiamo quanto sia importante comee come persona, molti di noi hanno un'ottima relazione con lui, visto che giochiamo insieme da tanti anni. Sarebbe molto difficile se andasse via. Speriamo che possa rimanere, ma è una decisione che deve prendere lui". Poifa un confronto sue ...