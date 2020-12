Barcellona, Messi assente all’allenamento salta l’Eibar. Le voci dall’Argentina (Di domenica 27 dicembre 2020) Lionel Messi non giocherà l’ultima partita dell’anno contro il Barcellona. Il numero 10 argentino non era presente oggi all’allenamento Lionel Messi salterà l’ultima gara del 2020 del Barcellona. Il numero 10 sarebbe rimasto a Rosario in queste vacanze e non è rientrato alla base per la ripresa delle operazioni oggi in vista della gara del 29 dicembre contro l’Eibar. Secondo quanto riportato dal portale argentino Tyc Sports, Messi avrebbe concordato tutto con il Barcellona ed avrebbe ricevuto l’ok da Koeman. Nulla di preoccupante dunque per i blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Lionelnon giocherà l’ultima partita dell’anno contro il. Il numero 10 argentino non era presente oggiLionelsalterà l’ultima gara del 2020 del. Il numero 10 sarebbe rimasto a Rosario in queste vacanze e non è rientrato alla base per la ripresa delle operazioni oggi in vista della gara del 29 dicembre contro. Secondo quanto riportato dal portale argentino Tyc Sports,avrebbe concordato tutto con iled avrebbe ricevuto l’ok da Koeman. Nulla di preoccupante dunque per i blaugrana. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Il primo e l’ultimo dei #644 gol di #Messi con la maglia del Barcellona: l’asso argentino supera Pelé e stabilisce… - sportli26181512 : 'Psg, assalto a Messi per la prossima stagione': Come riportano i media francesi, l'argentino potrebbe lasciare il… - andreabilliejoe : RT @Spillino83: Ho visto talmente tanti regali provenienti dall’ Inter store che se a gennaio non arriva Messi si può prendere direttamente… - forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Psg, assalto a Messi per la prossima stagione' Come riportano i media francesi, l'argentino potrebbe la… - SOCIALnetbest : ----> -