Barcellona, Messi al veleno contro il club: “Quello che hanno fatto a Suarez è stato folle” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lionel Messi parla del proprio futuro che potrebbe essere lontano dal Barcellona.Juventus, CR7 e il rigore da papà: “Mio figlio, le patatine e la Coca Cola! C’è una cosa che non mi piace ”Il campione argentino andrà in scadenza con i blaugrana al termine della stagione corrente e nella sua idea futura ci sarebbe quella di non rinnovare il proprio contratto. Intanto nella giornata odierna sono stati consegnati i premi ai Globe Soccer Award durante i quali la 'Pulga' è rimasto a secco. Lo stesso Messi, ai microfoni di La Sexta, ha lanciato una frecciatina alla dirigenza catalana a causa della cessione di Luis Suarez.Barcellona, Piqué e il futuro di Leo Messi: “Sarà una decisione dura da prendere, ho una speranza”"Mi è sembrato folle Quello che ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lionelparla del proprio futuro che potrebbe essere lontano dal.Juventus, CR7 e il rigore da papà: “Mio figlio, le patatine e la Coca Cola! C’è una cosa che non mi piace ”Il campione argentino andrà in scadenza con i blaugrana al termine della stagione corrente e nella sua idea futura ci sarebbe quella di non rinnovare il proprio contratto. Intanto nella giornata odierna sono stati consegnati i premi ai Globe Soccer Award durante i quali la 'Pulga' è rimasto a secco. Lo stesso, ai microfoni di La Sexta, ha lanciato una frecciatina alla dirigenza catalana a causa della cessione di Luis, Piqué e il futuro di Leo: “Sarà una decisione dura da prendere, ho una speranza”"Mi è sembratoche ...

