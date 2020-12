Barbara d’Urso sarebbe fidanzata | il gossip verso la fine dell’anno

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e opinionista dei programmi di, la conduttrice avrebbe al suo fianco un uomo misterioso. Lady Cologno non ha mai nascosto la sua volontà di innamorarsi ma il giornalista, via Libero Quotidiano, parla di un sentimento già presente. “”, parla Roberto Alessi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.