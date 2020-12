Avvocati | titoli esecutivi direttamente online

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Lucia Izzo - La legge di conversione del D.L. Ristori ammette il rilascio della formula esecutiva in forma di documento informatico. Il titolo esecutivo si potrà estrarre senza recarsi fisicamente negli uffici.

Studio Cataldi

