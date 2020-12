Avanzo | la primadonna dei motori che incantò Ferrari e Hemigwyay

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 27 dicembre 2020) Massimo M. Veronese Soprannominata la Baronessa, zia di Roberto Rossellini, fu la prima donna pilota a misurarsi con gli uomini. I suoi incontri con Modigliani, gli scontri con D'Annunzio, l'amicizia con Mussolini. Generosa, sorridente e spericolata anche nella vita Lo guardava con desiderio da giorni, bello e impossibile, riposare nel sottoportici della villa di campagna di famiglia ma non aveva il coraggio di avvicinarsi. Forse perché sapeva che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Così, un pomeriggio di primavera, dopo giorni di tormenti e di sospiri, si decise a fare quello che non doveva. Maria Antonietta si assicurò che in giro non ci fosse nessuno, prese il coraggio a due mani e andò da lui, un magnifico doppio Phaiton alto un metro e mezzo dai cuscini spelacchiati «che accoglieva maternamente il placido sonno di un cane barbone»: la macchina di papà. Saltò a ...