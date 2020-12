Atletico Madrid | Llorente | «Liga complicata | non rilassiamoci»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Marcos, calciatore dell’, ha parlato ai microfoni di As della lotta per la vittoria della: le sue dichiarazioni Marcos, calciatore dell’, ha parlato ai microfoni di As della lotta per la vittoria della. «Il campionato è bello e molto complicato. È stato dimostrato che se non vai al 100%, qualsiasi squadra può batterti. In questi mesi ci sono state partite molto complicate,e Barcellona hanno fatto punti che in altri anni non avrebbero avuto. Con la nostra solita filosofia di pensare a partita per partita, le cose sono andate bene per noi. Penso che la squadra stia lavorando bene, stia giocando buone partite e siamo riusciti a ottenere buoni risultati e speriamo di ...