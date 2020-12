Atletico Madrid | Diego Costa ha chiesto la cessione | sullo sfondo c’è Milik

(Di domenica 27 dicembre 2020)haall’la rescissione del contratto,resta una soluzione valida per i colchoneros. Quella di Arekè una situazione da monitorarentemente, soprattutto per i club che sono alla ricerca di un centravanti di spessore. Perchè, al netto di come finirà la sua esperienza al Napoli, quello del polacco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_soyzam20 : RT @CulesFansFCB: ?Messi: 'Al Madrid o Atletico imposible'. ?? - mmatt_m : RT @CulesFansFCB: ?Messi: 'Al Madrid o Atletico imposible'. ?? - AsaleihUV : RT @CulesFansFCB: ?Messi: 'Al Madrid o Atletico imposible'. ?? - _Joonnii_8 : RT @CulesFansFCB: ?Messi: 'Al Madrid o Atletico imposible'. ?? - Hamzaa86923672 : RT @CulesFansFCB: ?Messi: 'Al Madrid o Atletico imposible'. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Le probabili formazioni di Elche-Real Madrid, match valido per la sedicesima giornata della Liga con i Blancos in difesa del primato ...Marcos Llorente, calciatore dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di As della lotta per la vittoria della Liga: le sue dichiarazioni ...