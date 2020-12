Assenteismo e peculato a Nocera e Pagani: tre medici a rischio processo (Di lunedì 28 dicembre 2020) 'Assenteismo' al Ruggi d'Aragona di Salerno: 15 archiviazioni 24 settembre 2020 La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il processo per tre medici (due in servizio all'ospedale ' Umberto I ' e un ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) '' al Ruggi d'Aragona di Salerno: 15 archiviazioni 24 settembre 2020 La Procura diInferiore ha chiesto ilper tre(due in servizio all'ospedale ' Umberto I ' e un ...

salernotoday : Assenteismo e peculato a Nocera e Pagani: tre medici a rischio processo - valibona44 : +++Breaking News+++ Indagati per assenteismo, guida in stato di ebbrezza e peculato i due carabinieri che in serviz… -

Ultime Notizie dalla rete : Assenteismo peculato Assenteismo e peculato a Nocera e Pagani: tre medici a rischio processo SalernoToday Medici nei guai in Campania: assenti per visite private

Assenze durante il turno di lavoro in ospedale, visite senza fattura e in qualche caso, incassi non versati all’Asl di competenza. Sono queste le accuse ricostruite per due medici in ...

Assenteismo, tre medici in servizio a Pagani e Nocera nei guai

Due medici in servizio all'Andrea Tortora di Pagani e all'Umberto I di Nocera Inferiore sono accusati di assenteismo ...

Assenze durante il turno di lavoro in ospedale, visite senza fattura e in qualche caso, incassi non versati all’Asl di competenza. Sono queste le accuse ricostruite per due medici in ...Due medici in servizio all'Andrea Tortora di Pagani e all'Umberto I di Nocera Inferiore sono accusati di assenteismo ...