Ascolti TV | Sabato 26 dicembre 2020

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 dicembre 2020) Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) - Carlo Conti Nella serata di ieri,26, su Rai1 Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Natale alle Hawaii è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Il Ciclone ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ballerina ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 The Terminal totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Matrimonio che Vorrei ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Un Natale da Cenerentola ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove Freddie Mercury – The Great Pretender ha raccolto .000 spettatori e l’% di ...