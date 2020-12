Ascolti tv | dai auditel del 26 dicembre | vince Affari Tuoi lo speciale Viva gli sposi

(Di domenica 27 dicembre 2020) Una scommessa vinta, lodicondotto da Carlo Conti fa il pieno dinella sera del 26superando i 5 milioni di telespettatori e stracciando la concorrenza scesa in campo con delle repliche.tv, prime time Nel dettaglio Logli!), trasmesso da Rai1 e condotto da Carlo Conti è stato il programma più visto della prima serata del 26, con 5.002.000 spettatori e il 19% di share. Al secondo posto, su Canale 5, il film Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II, con 2.539.000 spettatori e l’11.1% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per il film Il Ciclone, con 1.599.000 spettatori e il 6.7% di share. A ...

frischeddone : @duppli @realvarriale In teoria un giornalista di qualità dovrebbe seguire delle regole chiare tra cui obiettività,… - Mirandola59 : RT @OmbraDuca: Spiegami dai........#Salviniclochard ....... com'è che oggi ti è venuta voglia di portare doni ai più bisognosi....???......… - LorenzoOlivier : RT @OmbraDuca: Spiegami dai........#Salviniclochard ....... com'è che oggi ti è venuta voglia di portare doni ai più bisognosi....???......… - Zedar73 : RT @OmbraDuca: Spiegami dai........#Salviniclochard ....... com'è che oggi ti è venuta voglia di portare doni ai più bisognosi....???......… - CarieriF : RT @OmbraDuca: Spiegami dai........#Salviniclochard ....... com'è che oggi ti è venuta voglia di portare doni ai più bisognosi....???......… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dai

TvZap

lo speciale di Affari Tuoi condotto da Carlo Conti fa il pieno di ascolti nella sera del 26 dicembre superando i 5 milioni di telespettatori e stracciando la concorrenza scesa in campo con delle ...L’ anno che ha cambiato la forma del tempo per me sarà sempre l’anno del cane, anche quando tornerò a ripensarlo dalla distanza di altri anni, che come anelli nuovi intorno al tronco di un albero avra ...