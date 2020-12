Ascoli | Sottil | “Bene la vittoria sulla SPAL | Sabiri è un cavallo selvaggio | Leali colonna”

(Di domenica 27 dicembre 2020) L’diparte con lo sprint e trova laazzerando l’attacco degli avversari. L’allenatore dei Piceni considera il 2-0 come un’iniezione di fiducia per la squadra, che però ha ancora tanto da lavorare. L’di Andreaesordisce con un’insperata, la seconda di questa stagione dopo il 2-1 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

l'Ascoli è tornato finalmente alla vittoria nel campionato di serie B. A farne le spese oggi al Del Duca è stata la Spal, squadra forte e costruita per tornare subito in serie A.