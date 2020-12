Aru torna: il ciclocross per riprendere fiducia "Punto a divertirmi" (Di domenica 27 dicembre 2020) A quasi quattro mesi dal ritiro al Tour, Fabio Aru torna in gara. Lo fa nella specialità che lo ha lanciato, il ciclocross: il sardo oggi sarà al via del Trofeo Velò ad Ancona, nell'area verde dello ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) A quasi quattro mesi dal ritiro al Tour, Fabio Aruin gara. Lo fa nella specialità che lo ha lanciato, il: il sardo oggi sarà al via del Trofeo Velò ad Ancona, nell'area verde dello ...

infoitsport : FOTO Fabio Aru torna al ciclocross. Gli scatti da giovane e il primo amore: 'Tutto iniziò da qui, riparto da Ancona' - alessandro_972 : RT @tuttobiciweb_it: Domani Fabio #Aru torna al suo vecchio amore, il #ciclocross: lo vedremo in gara a Varano di #Ancona - Massimo0789 : RT @tuttobiciweb_it: Domani Fabio #Aru torna al suo vecchio amore, il #ciclocross: lo vedremo in gara a Varano di #Ancona - Eu_Sou_O_Hacker : RT @tuttobiciweb_it: Domani Fabio #Aru torna al suo vecchio amore, il #ciclocross: lo vedremo in gara a Varano di #Ancona - infoitsport : Ciclismo: domani Fabio Aru torna in gara nel ciclocross ad Ancona -