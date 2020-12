Arsenal Chelsea: Arteta risorge, Lampard annaspa – ANALISI TATTICA (Di domenica 27 dicembre 2020) Il derby londinese Arsenal Chelsea ha completamente sovvertito i pronostici della vigilia rigenerando i ragazzi di Arteta e affondando quelli di LampardSono stati giorni molto difficili per l’Arteta, alla guida di un Arsenal al peggiore inizio di stagione dal 1974 a questa parte. I Gunners avevano realizzato la miseria di 4 gol nelle ultime 10 partite, con il timore addirittura di essere invischiati in zona retrocessione.Sarà stata la magia del Boxing Day, ma l’Arsenal esce dal derby contro il Chelsea nel modo in cui neanche il tifoso più ottimista si sarebbe immaginato: con un 3-1 che è anche leggero per quello che è stato l’andamento del match. E dire che i Gunners sono scesi in campo con un undici piuttosto sorprendente, colmo di giovani con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Il derby londineseha completamente sovvertito i pronostici della vigilia rigenerando i ragazzi die affondando quelli diSono stati giorni molto difficili per l’, alla guida di unal peggiore inizio di stagione dal 1974 a questa parte. I Gunners avevano realizzato la miseria di 4 gol nelle ultime 10 partite, con il timore addirittura di essere invischiati in zona retrocessione.Sarà stata la magia del Boxing Day, ma l’esce dal derby contro ilnel modo in cui neanche il tifoso più ottimista si sarebbe immaginato: con un 3-1 che è anche leggero per quello che è stato l’andamento del match. E dire che i Gunners sono scesi in campo con un undici piuttosto sorprendente, colmo di giovani con ...

