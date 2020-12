Arcuri non sa perché gli altri Paesi hanno ricevuto più «dosi simboliche» (Di domenica 27 dicembre 2020) Fattori di organizzazione istituzionale interna, o mero rapporto tra i contratti stipulati dai vari Paesi dell’Unione Europea. Sta di fatto che nel Vaccine day nel Vecchio continente non sono mancate le polemiche per la distribuzione differente delle prime dosi del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech e approvato nei giorni scorsi dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema). E chi dovrebbe fornire risposte su queste differenze, non fa altro che generare confusione. Come nel caso del Commissario straordinario Domenico Arcuri su dosi vaccino in Germania. LEGGI ANCHE > perché l’Italia ha ricevuto meno vaccini della Germania? Le 9750 dosi di vaccino nel nostro Paese (si tratta solamente del primo invio simbolico, nei prossimi giorni ne arriveranno 470mila), ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 dicembre 2020) Fattori di organizzazione istituzionale interna, o mero rapporto tra i contratti stipulati dai varidell’Unione Europea. Sta di fatto che nel Vaccine day nel Vecchio continente non sono mancate le polemiche per la distribuzione differente delle primedel vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech e approvato nei giorni scorsi dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema). E chi dovrebbe fornire risposte su queste differenze, non fa altro che generare confusione. Come nel caso del Commissario straordinario Domenicosuvaccino in Germania. LEGGI ANCHE >l’Italia hameno vaccini della Germania? Le 9750di vaccino nel nostro Paese (si tratta solamente del primo invio simbolico, nei prossimi giorni ne arriveranno 470mila), ...

