Arcuri | Germania 150mila dosi? Proporzione gente Bini Smaghi | 16 volte l' Italia…

(Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo la "frecciata velenosa" del quotidiano "Il Tempo" vi sono tre opzioni per "spiegare" la tesi di: « non conosce la matematica, o non conosce la geografia. Però potremmo suggerirne una ...

pietroraffa : Sul Corriere di oggi Guerzoni ricorda ad #Arcuri che la Germania ha avuto dosi di vaccino pari a 15 volte (!) quell… - giornalettismo : Secondo #Arcuri, la #Germania ha ricevuto più dosi di #vaccinoPfizer rispetto all'Italia su una base proporzionale… - mauroberruto : Riponendo fiducia nelle proporzioni descritte da #Arcuri, non ho chiaro se sia la Germania ad avere oltre 900 milio… - camilla_staff : RT @LBiniSmaghi: Sul Corriere oggi Monica Guerzoni chiede: “La Germania ha avuto 150 mila dosi e noi 9750?”, Arcuri risponde: “Il numero di… - 00Zucchi : RT @LBiniSmaghi: Sul Corriere oggi Monica Guerzoni chiede: “La Germania ha avuto 150 mila dosi e noi 9750?”, Arcuri risponde: “Il numero di… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri Germania

Il Sussidiario.net

I media tedeschi riportano che la Germania ne ha ricevute oltre 150mila ... parole di qualche giorno fa da parte del commissario Arcuri - altre 470.000 dosi da Pfizer.nell’intervista al “Corriere della Sera” Arcuri prova a rispondere alla domanda di Monica Guerzoni per spiegare come mai in Germania le dosi arrivate di vaccino Pfizer sono 150mila e in Italia “solo” ...