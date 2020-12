Appalti sotto soglia e affidamento diretto alle Micro e PMI edili

Leggi su ilparagone

(Di domenica 27 dicembre 2020) di Domenico Armillei. Lo Stato italiano, ha emesso il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76. Decreto Semplificazioni, con il quale sono state introdotte una serie di disposizioni di carattere temporaneo e derogatorio, tra queste ne andiamo ad analizzare in particolare una. Con la previgente normativa derogatoria infatti, laprevista ai sensi dell’ art 36, per i contratti con un valore inferiore a 40.000 euro, è stata estesa fino ai 150.000. In particolare è stato previsto l’, con la possibilità di non richiedere alcun preventivo agli operatori economici ; per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 150.000 euro e comunque, per i servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35?. Perché in questa prima fascia non creiamo delle condizioni di accesso più veloci e dirette per ...