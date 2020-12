Anticorpi monoclonali, per chi non può fare il vaccino anti Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Mentre in Europa si distribuiscono le prime dosi della Pfizer, dal Regno Unito arriva una nuova speranza per chi non può fare il vaccino, con un doppio studio avviato a Londra il 25 dicembre dall Istituto per la Ricerca (NIHR, il National Institute for Health Research) del servizio sanitario nazionale. L'Istituto ha avviato due sperimentazioni di un cocktail di anticorpi monoclonali, prodotti dalla casa farmaceutica britannica AstraZeneca. Uno studio è su volontari entrati in contatto con altre persone già contagiate; il secondo testa il cocktail su volontari immunodepressi. L'istituto per la Ricerca (NIHR) è diretto da un italiano, da trent'anni a Londra, il professor Vincenzo Libri."Questi studi sono appena partiti e richiederanno un minimo di sei mesi un anno per dare risultati speriamo positivi. Il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 dicembre 2020) Mentre in Europa si distribuiscono le prime dosi della Pfizer, dal Regno Unito arriva una nuova speranza per chi non puòil, con un doppio studio avviato a Londra il 25 dicembre dall Istituto per la Ricerca (NIHR, il National Institute for Health Research) del servizio sanitario nazionale. L'Istituto ha avviato due sperimentazioni di un cocktail di, prodotti dalla casa farmaceutica britannica AstraZeneca. Uno studio è su volontari entrati in contatto con altre persone già contagiate; il secondo testa il cocktail su volontari immunodepressi. L'istituto per la Ricerca (NIHR) è diretto da un italiano, da trent'anni a Londra, il professor Vincenzo Libri."Questi studi sono appena partiti e richiederanno un minimo di sei mesi un anno per dare risultati speriamo positivi. Il ...

