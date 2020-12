Anticipazioni Domenica In puntata 27 dicembre 2020: chi sono gli ospiti di oggi (Di domenica 27 dicembre 2020) Anticipazioni Domenica In puntata 27 dicembre 2020, nuovo appuntamento con il salotto della Domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. L’appuntamento è per il primo pomeriggio di oggi su Rai 1. La sedicesima puntata di ‘Domenica In’, in onda Domenica 27 dicembre in diretta su Rai1 alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti ospiti, in studio e in collegamento. V-DAY in Italia: approfondimento e attualità La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato al V-Day in Italia, la giornata che segna l’avvio ufficiale nel nostro Paese e in tutta Europa della campagna di vaccinazione. Se ne parlerà con il Ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento e in studio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020)In27, nuovo appuntamento con il salotto dellapomeriggio condotto da Mara Venier. L’appuntamento è per il primo pomeriggio disu Rai 1. La sedicesimadi ‘In’, in onda27in diretta su Rai1 alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti, in studio e in collegamento. V-DAY in Italia: approfondimento e attualità Lasi aprirà con un ampio spazio dedicato al V-Day in Italia, la giornata che segna l’avvio ufficiale nel nostro Paese e in tutta Europa della campagna di vaccinazione. Se ne parlerà con il Ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento e in studio ...

