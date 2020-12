Andrea Delogu: «Da saltimbanco distraggo il mondo dai suoi dolori» (Di domenica 27 dicembre 2020) La conduttrice tv, ora in onda con Ricomincio da RaiTre, è cresciuta nella comunità di San Patrignano. «Avere un'infanzia particolare come la mia ti fa sentire diversa» dice a Panorama, «ma ti dà il valore del gruppo». In questa pandemia, poi, trova il senso autentico del suo lavoro. Io sono di Rimini. La sai che Rimini di notte è fosforescente? Ne sei certa? C'è tanta energia, tanta luce: la mia città la riconosco dall'odore. Quale? Salsedine e miele miscelati insieme. Per me è quello l'odore della notte. Che c'entra il miele? Lo sappiamo solo noi. È l'effetto di alcune nostre piante aromatiche. Tu sei cresciuta lì, a San Patrignano. È stato il mio romanzo di formazione, e infatti ci ho scritto un libro. Il primo. S'intitola La collina, sta lì, è la storia della mia infanzia felice nella comunità. Ci tengo moltissimo. Te ne parlerò tra poco. Dopo anni di gavetta sei arrivata alla ... Leggi su panorama (Di domenica 27 dicembre 2020) La conduttrice tv, ora in onda con Ricomincio da RaiTre, è cresciuta nella comunità di San Patrignano. «Avere un'infanzia particolare come la mia ti fa sentire diversa» dice a Panorama, «ma ti dà il valore del gruppo». In questa pandemia, poi, trova il senso autentico del suo lavoro. Io sono di Rimini. La sai che Rimini di notte è fosforescente? Ne sei certa? C'è tanta energia, tanta luce: la mia città la riconosco dall'odore. Quale? Salsedine e miele miscelati insieme. Per me è quello l'odore della notte. Che c'entra il miele? Lo sappiamo solo noi. È l'effetto di alcune nostre piante aromatiche. Tu sei cresciuta lì, a San Patrignano. È stato il mio romanzo di formazione, e infatti ci ho scritto un libro. Il primo. S'intitola La collina, sta lì, è la storia della mia infanzia felice nella comunità. Ci tengo moltissimo. Te ne parlerò tra poco. Dopo anni di gavetta sei arrivata alla ...

Per la prima serata in tv, domenica 27 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Cenerentola”. Ella è una bambina felice, ma la sua serenità è turbata dalla morte prematura della madre; il ...

Ricomincio da RaiTre domenica 27 dicembre la seconda puntata con Andrea Delogu e Stefano Massini uno spazio dedicato al teatro e allo spettacolo dal vivo Il teatro chiuso dalla pandemia riprende vita ...

