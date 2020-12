Andrea Crisanti | 34 giorni dopo

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 27 dicembre 2020) Aveva chiesto tempo e dati prima di comunicare la sua valutazione sui primi vaccini anti-Covid. Ora i tempi sono maturi eha sciolto le sue riserve sui due prodotti realizzati da Pfizer-BioNTech e Moderna: sono sicuri e si sottoporrà all’inoculazione, non appena arriverà il suo turno. Le sue parole, pronunciate più di un mese fa a Focus Live erano state strumentalizzate: il microbiologo dell’Università di Padova aveva solamente chiesto trasparenza nella comunicazione dei dati del trial. E per questo è stato etichettato (con la classica faciloneria italiana) come un no vax. LEGGI ANCHE > Il non detto: contestualizzare la frase diche dice «io non farei il vaccino a gennaio» Ma il tempo è galantuomo e, come aveva promesso ora parla dati alla mano. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Il Corriere della ...