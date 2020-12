Altri 470mila vaccini anti-Covid arriveranno in Italia il 30 dicembre. Arcuri: “Nel primo trimestre 9 milioni di dosi tra Pfizer e Moderna” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Sappiamo che la strada è ancora lunga ma intravediamo il primo spiraglio di luce, pian piano riusciremo ad uscire da questa lunga notte. Oggi è davvero una bella giornata. Il vaccino è gratuito per tutti ma non obbligatorio, penso che gli Italiani siano molto migliori di come proviamo a rappresentarli. Noi abbiamo il dovere di comunicare che vaccinarsi vuol dire voler bene a se stessi e ai propri cari e siamo convinti di persuaderli”. E’ quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, parlando del Vaccine day (leggi l’articolo). “Pian piano – ha aggiunto il Commissario in un’intervista al Corriere – usciremo dalla notte della pandemia, ma dobbiamo continuare a essere prudenti, cauti e responsabili. Il giorno arriverà quando il 70, l’80% degli Italiani sarà stato vaccinato, speriamo tra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) “Sappiamo che la strada è ancora lunga ma intravediamo ilspiraglio di luce, pian piano riusciremo ad uscire da questa lunga notte. Oggi è davvero una bella giornata. Il vaccino è gratuito per tutti ma non obbligatorio, penso che glini siano molto migliori di come proviamo a rappresentarli. Noi abbiamo il dovere di comunicare che vaccinarsi vuol dire voler bene a se stessi e ai propri cari e siamo convinti di persuaderli”. E’ quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico, parlando del Vaccine day (leggi l’articolo). “Pian piano – ha aggiunto il Commissario in un’intervista al Corriere – usciremo dalla notte della pandemia, ma dobbiamo continuare a essere prudenti, cauti e responsabili. Il giorno arriverà quando il 70, l’80% deglini sarà stato vaccinato, speriamo tra ...

clikservernet : Altri 470mila vaccini anti-Covid arriveranno in Italia il 30 dicembre. Arcuri: “Nel primo trimestre 9 milioni di do… - Noovyis : (Altri 470mila vaccini anti-Covid arriveranno in Italia il 30 dicembre. Arcuri: “Nel primo trimestre 9 milioni di d… - alessand_mella : @RobertoBurioni @szampa56 @matteograndi @NiccoloZancan @claudiocerasa 470mila dosi settimana, 235mila persone vacci… - xxfede99 : @MediasetTgcom24 La gente che commenta non ci arriva proprio le 470mila dosi si riferiscono al vaccino che sta per… - DanieleMondell4 : RT @shtuiothashuvot: @GerardoDAmico Stanno dicendo che la nostra prima tranche sono le 470mila e che i numeri su Reuters sono la prima sett… -