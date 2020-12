Almanacco Del 27 Dicembre (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ il 362° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 4 giorni. A Roma il sole sorge alle 07:37 e tramonta alle 16:46 (ora solare)A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:45 (ora solare)Luna: 4.59 (tram.) 14.49 (lev.) Santi del Giorno San Giovanni (Apostolo ed Evangelista)Santa Fabiola di Roma (Matrona Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ il 362° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 4 giorni. A Roma il sole sorge alle 07:37 e tramonta alle 16:46 (ora solare)A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:45 (ora solare)Luna: 4.59 (tram.) 14.49 (lev.) Santi del Giorno San Giovanni (Apostolo ed Evangelista)Santa Fabiola di Roma (Matrona

LesbicaModerna : L'#almanacco #lgbtq di oggi ricorda la nascita di Marlene Dietrich, la grande diva del cinema in bianco e nero del… - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 27 Dicembre 2020 - - 5265fb : Il primo numero uscì in edicola il 27 dicembre 1908 come supplemento del Corriere della Sera, al prezzo di 10 cente… - ErnestoRocco1 : L'#Almanacco del 27 dicembre 2020 - giuliaforpeace : RT @occhio_notizie: 27 dicembre: l'almanacco del giorno #27dicembre #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco Del L'almanacco del Giunco: il 27 dicembre Galilei osserva per la prima volta Nettuno ed è istituito il Molise IlGiunco.net Un almanacco per aiutare i malati di Alzheimer

Spopola ad Ariano nel Polesine l’almanacco arianese, utile informazione in tempi di Covid. "Abbiamo concretizzato un’idea realizzando un almanacco arianese per fare informazione e sensibilizzazione su ...

Come se la passa L’Ascoli che domenica ospita la SPAL?

La SPAL di Pasquale Marino ha quindi l’opportunità di aggiornare l’almanacco, se si considera che i marchigiani ... Andrea Sottil è il settimo allenatore del 2020 e sembra un segnale di instabilità ...

Spopola ad Ariano nel Polesine l’almanacco arianese, utile informazione in tempi di Covid. "Abbiamo concretizzato un’idea realizzando un almanacco arianese per fare informazione e sensibilizzazione su ...La SPAL di Pasquale Marino ha quindi l’opportunità di aggiornare l’almanacco, se si considera che i marchigiani ... Andrea Sottil è il settimo allenatore del 2020 e sembra un segnale di instabilità ...