Allerta meteo per il 28 dicembre: perturbazione invernale in arrivo, forti nevicate al nord (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ultima settimana del 2020 si apre con la neve: i fioccho cadranno al nord fino in pianura e sui rilievi centrali Tutti i modelli meteorologici delle ultime ore dipingono, per lunedì 28 dicembre, il medesimo scenario: l’Italia sarà interessata dall’arrivo di un fronte perturbato, una imponente perturbazione invernale che porterà con sè nevicate intense. A farne le spese saranno le regioni settentrionali, sulle quali sono previste nevicate abbondanti che raggiungeranno sicuramente anche quote di pianura. Insomma fiocchi non solo sui rilievi che inizieranno a cadere con intensità già dalla notte di domenica 27 dicembre, quando il vastro fronte farà il suo ingresso sulla penisola in arrivo da ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ultima settimana del 2020 si apre con la neve: i fioccho cadranno alfino in pianura e sui rilievi centrali Tutti i modellirologici delle ultime ore dipingono, per lunedì 28, il medesimo scenario: l’Italia sarà interessata dall’di un fronte perturbato, una imponenteche porterà con sèintense. A farne le spese saranno le regioni settentrionali, sulle quali sono previsteabbondanti che raggiungeranno sicuramente anche quote di pianura. Insomma fiocchi non solo sui rilievi che inizieranno a cadere con intensità già dalla notte di domenica 27, quando il vastro fronte farà il suo ingresso sulla penisola inda ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, domenica #27dicembre, su sette regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - RegLiguria : [27/12-13.00] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per NEVE ?? COSTA B (GE e SV) ? GIALLA dalle 2 alle 12 di domani… - follettin89 : @errabonda20 XD allerta meteo - sabri1271 : RT @RegLiguria: [27/12-13.00] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per NEVE ?? COSTA B (GE e SV) ? GIALLA dalle 2 alle 12 di domani lunedì 2… - sabri1271 : RT @RegLiguria: [27/12-13.00] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per NEVE ?? INTERNO ZONA A (comuni interni del ponente) ? GIALLA dalle 00… -