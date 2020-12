Allerta meteo della Protezione Civile (Di domenica 27 dicembre 2020) Neve è attesa in varie regioni d’Italia.La Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo che interessa parecchie regioni d’Italia a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione atmosferica. Sono attese precipitazioni che soprattutto su un’ampia area del Nord Italia assumeranno carattere nevoso. In merito all’Allerta meteo rileviamo che viene segnalata la possibilità di vento particolarmente intenso su molte regioni. D’altronde l’Italia sarà interessata da una profonda area di bassa pressione che andrà a generare un forte gradiente barico, che sarà quindi responsabile del sensibile rinforzo del vento. Comunicato Stampa Protezione Civile Maltempo: Allerta arancione su Emilia-Romagna e Puglia 27 dicembre 2020 Previsti venti forti e ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Neve è attesa in varie regioni d’Italia.Laha emesso un’che interessa parecchie regioni d’Italia a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione atmosferica. Sono attese precipitazioni che soprattutto su un’ampia area del Nord Italia assumeranno carattere nevoso. In merito all’rileviamo che viene segnalata la possibilità di vento particolarmente intenso su molte regioni. D’altronde l’Italia sarà interessata da una profonda area di bassa pressione che andrà a generare un forte gradiente barico, che sarà quindi responsabile del sensibile rinforzo del vento. Comunicato StampaMaltempo:arancione su Emilia-Romagna e Puglia 27 dicembre 2020 Previsti venti forti e ...

