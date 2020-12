Alfa Giulia ETCR, l’ultima “follia” di Romeo Ferraris (Di domenica 27 dicembre 2020) Con la Giulia ETCR, l’Alfa Romeo si da la…scossa, grazie a Romeo Ferraris. Il preparatore lombardo ha presentato circa un mese fa la vettura con cui gareggerà nella Pure ETCR, il campionato riservato alle vetture turismo a motore elettrico. La scuderia guidata da Michela Cerruti sfiderà Hyundai e Seat-Cupra nella prima edizione del campionato, che si svolgerà nel 2021. Il tutto senza il supporto della casa madre, che comunque ha approvato il progetto. Andiamo a scoprire più da vicino la belva elettrica di Romeo Ferraris, ascoltando anche il punto di vista di chi ha creato questa nuova berlina da corsa. Alfa Romeo Giulia, perché l’ETCR? “Siamo fuori di testa!“. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Con la, l’si da la…scossa, grazie a. Il preparatore lombardo ha presentato circa un mese fa la vettura con cui gareggerà nella Pure, il campionato riservato alle vetture turismo a motore elettrico. La scuderia guidata da Michela Cerruti sfiderà Hyundai e Seat-Cupra nella prima edizione del campionato, che si svolgerà nel 2021. Il tutto senza il supporto della casa madre, che comunque ha approvato il progetto. Andiamo a scoprire più da vicino la belva elettrica di, ascoltando anche il punto di vista di chi ha creato questa nuova berlina da corsa., perché l’? “Siamo fuori di testa!“. ...

