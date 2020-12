Alessia Marcuzzi riabbraccia il figlio Tommaso e gli altri gossip del weekend di Natale (Di domenica 27 dicembre 2020) «Non vedevo Tommaso dal 12 settembre, è stato molto emozionante rivedersi». Alessia Marcuzzi ha raccontato a Verissimo il suo Natale. Il figlio maggiore della conduttrice, avuto da Simone Inzaghi, studia all’estero ed tornato per la prima volta in questi giorni per le vacanze. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 dicembre 2020) «Non vedevo Tommaso dal 12 settembre, è stato molto emozionante rivedersi». Alessia Marcuzzi ha raccontato a Verissimo il suo Natale. Il figlio maggiore della conduttrice, avuto da Simone Inzaghi, studia all’estero ed tornato per la prima volta in questi giorni per le vacanze.

MeanGorgeous : Noi Reiette, Alessia Marcuzzi e la famiglia Zenga pronte a distruggere il fandom più tossico esistito nella storia… - Matt85Mortal : @IlContiAndrea @see_lallero Però per fare un esempio anche se si tratta di un programma mediaset Nicola Savino e Al… - pairsonnalitesF : Arriva il bacio tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga, Alessia Marcuzzi commenta “Mi è partita la ...: Mentre Stefano Be… - martinberote : @Ariennoir attendo un francesco oppini vs alessia marcuzzi - francyriki : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi e Andrea Zenga si baciano in bocca, Alessia Marcuzzi commenta -