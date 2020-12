Al via le vaccinazioni contro il Covid in Sardegna: arrivate le prime 180 dosi (Di domenica 27 dicembre 2020) ... un fondamentale e straordinario sostegno va ancora una volta il nostro grazie', commenta il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Olbia calcio, ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 27 dicembre 2020) ... un fondamentale e straordinario sostegno va ancora una volta il nostro grazie', commenta il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Olbia calcio, ...

Europarl_IT : Un po' di speranza alla fine di un anno difficile. Le vaccinazioni nell'UE prendono il via domani:… - RaiNews : Oggi è il V-Day: al via le vaccinazioni nei 27 Paesi dell'Unione #VaccinoAntiCovid #VDay #27dicembre Il vaccino de… - UnioneSarda : #Covid19, le prime vaccinazioni: GUARDA IL VIDEO - fisco24_info : Coronavirus, tutta Europa inizia a vaccinarsi. Tra i primi anche il premier Ceco. In Gran Bretagna in arrivo anche… - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: È il #VaxDay anche in #Calabria: al via le prime #vaccinazioni (fonte Corriere della Calabria) -