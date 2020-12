Al via il Vax Day: in Italia il giorno della speranza ha il volto di Claudia (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Questo vaccino è la strada che serve per chiudere una stagione difficile'. Così il ministro della Salute Roberto speranza allo Spallanzani di Roma. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Questo vaccino è la strada che serve per chiudere una stagione difficile'. Così il ministroSalute Robertoallo Spallanzani di Roma. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'...

repubblica : Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti ok. Alvernini: 'Orgogliosa: vacciniamoci tutti' [di Maria… - repubblica : Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti vaccinati. Zingaretti: 'E' l'inizio della fine' [di Maria… - zazoomblog : Al via il Vax Day: in Italia il giorno della speranza ha il volto di Claudia - #Italia #giorno #della #speranza - MedicalScitech : Roma, Spallanzani, Al via il Vax Day: primi tre pazienti ok. Alvernini: 'Orgogliosa: vacciniamoci tutti' Nell'atri… - ennatrasporti : Vax Day: al via anche in Sicilia con le prime 685 dosi -

Ultime Notizie dalla rete : via Vax È arrivato il Vax Day, al via le vaccinazioni ma i docenti dovranno attendere mesi: a meno che non siano fragili Tecnica della Scuola Oltre 40 milioni per la manutenzione di strade e marciapiedi, inizia l'era dei privati

Oltre 40 milioni in 4 anni - ai privati e non più alla Rap - per rifare le strade della città. La giunta Orlando ha approvato la documentazione tecnica propedeutica per la firma di un accordo quadro c ...

Palermo, il vaccino è arrivato: da oggi le prime dosi per medici e anziani

L’aereo che trasportava il siero è atterrato a mezzanotte. Alle 8,15 sono state consegnate le prime dosi al Civico dove alle 11,30 parte la campagna. Ecco i posti destinati alla somministrazione ...

Oltre 40 milioni in 4 anni - ai privati e non più alla Rap - per rifare le strade della città. La giunta Orlando ha approvato la documentazione tecnica propedeutica per la firma di un accordo quadro c ...L’aereo che trasportava il siero è atterrato a mezzanotte. Alle 8,15 sono state consegnate le prime dosi al Civico dove alle 11,30 parte la campagna. Ecco i posti destinati alla somministrazione ...