Affari Tuoi Viva gli sposi! | una coppia di Brindisi vince 200mila euro e lei confessa | “Sono gelosa di Diletta Leotta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sfida vinta per Carlo Conti che con “gli)” ieri sera ha totalizzato 5.002.000 telespettatori, pari al 19% di share con una contro-programmazione tutto sommato debole. La vera “battaglia” Auditel si vedrà dal 9 gennaio con il ritorno di “C’è Posta per Te” su Canale 5. Carlo Conti ha stravolto e “spettacolarizzato”, come aveva anticipato durante la diretta Facebook con Il Fatto Quotidiano, un format fortemente legato allo stile dei suoi ex conduttori storici come Paolo Bonolis, Flavio Insinna e Max Giusti. Una conduzione accogliente, rassicurante soprattutto con al centro unadi futuri sposi per lanciare “un messaggio di speranza in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo”, aveva detto Carlo Conti. La scelta delle “dame” e dei “cavalieri” non è a caso ...