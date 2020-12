Adesso spostatevi Conte-Di Maio | ridicolo show per il vaccino? Anche Mentana li massacra | definitivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Uno. Uno spettacolo a reti unificate. Si parla dell'arrivo delle prime dosi dial coronvirus in Italia e alle prime iniezioni, si è partiti questa mattina allo Spallanzani di Roma. E in questo, il governo vuole avere un ruolo da protagonista. Per esempio cercano quel ruolo sia Giuseppesia Luigi Di, che esultano sui social, si mostrano, sorridono, cercano di intestarsi il merito per l'arrivo delse le dosi "simboliche", per l'Italia, sono molte meno rispetto agli altri paesi europei). Una sfilata, quella die Di, contro cui si scatena niente meno che Enrico. Lo fa con un post, su Twitter, dove propone un fotomontaggio dei post proprio di ...