Adele Gelfo, prima vaccinata in Lombardia: «Sono pro vaccino, ci aiuterà contro questo virus» (Di domenica 27 dicembre 2020) Si chiama Adele Gelfo ed è operatrice sociosanitaria impegnata nel reparto di terapia intensiva Covid del Niguarda la prima vaccinata della Regione Lombardia. Questa mattina, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer-BioNTech. L’abbiamo incontrata all’uscita del Niguarda, intenta a tornare a casa dopo la vaccinazione. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 dicembre 2020) Si chiama Adele Gelfo ed è operatrice sociosanitaria impegnata nel reparto di terapia intensiva Covid del Niguarda la prima vaccinata della Regione Lombardia. Questa mattina, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer-BioNTech. L’abbiamo incontrata all’uscita del Niguarda, intenta a tornare a casa dopo la vaccinazione.

