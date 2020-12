A Ruota Libera | Arisa si confessa | “Ho sofferto tanto ma oggi mi amo”

Leggi su dilei

(Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Fialdini ha ospitato nel suo programma: la cantante, cheè impegnata con la scuola di Amici, ha raccontato del rapporto con il suo corpo e con l’amore. Una lunga chiacchierata, in cui l’artista senza giri di parole, ha parlato di cambiamento e libertà, partendo da una parte del suo corpo, le labbra, che recentemente ha ammesso di aver rifatto: “Dopo un lungo periodo di riflessione sul mio aspetto fisico e dopo tante infiltrazioni di acido ialuronico, dopo il 31 agosto sono tornata a casa e sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero, magari qualcos’altro lo rifarò, ma volevo vedere come sarebbe stata la mia faccia a 38 anni, mi volevo riappropriare della mia persona“. Una confessione emozionante quella di: la cantante ha anche parlato del rapporto con i suoi genitori che, in un periodo difficile ...