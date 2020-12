A Natale soltanto 800 multe. Montagna, riapertura a rischio (Di domenica 27 dicembre 2020) Patricia Tagliaferri Oltre 55mila controlli, pochi i "furbetti". Il Cts boccia la proposta delle Regioni per tornare a sciare dal 7 Si allungano i tempi per gli amanti della Montagna. Chi sperava di poter finalmente inforcare gli sci dopo le feste, dovrà avere ancora un po' di pazienza perché le piste potrebbero non riaprire il 7 gennaio come previsto dall'ultimo Dpcm, nel caso le linee guida di Regioni e Province autonome fossero state validate dal Cts. Il Comitato tecnico scientifico, invece, ha bocciato la proposta dei governatori per una ripartenza in sicurezza. Un piano dettagliato, che prevedeva protocolli per regolare l'afflusso e il deflusso degli sportivi agli impianti di risalita evitando assembramenti, che però gli scienziati non hanno ritenuto soddisfacente e che adesso dovrà essere rivisto. Il nodo della questione, come risulta dal verbale ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Patricia Tagliaferri Oltre 55mila controlli, pochi i "furbetti". Il Cts boccia la proposta delle Regioni per tornare a sciare dal 7 Si allungano i tempi per gli amanti della. Chi sperava di poter finalmente inforcare gli sci dopo le feste, dovrà avere ancora un po' di pazienza perché le piste potrebbero non riaprire il 7 gennaio come previsto dall'ultimo Dpcm, nel caso le linee guida di Regioni e Province autonome fossero state validate dal Cts. Il Comitato tecnico scientifico, invece, ha bocciato la proposta dei governatori per una ripartenza in sicurezza. Un piano dettagliato, che prevedeva protocolli per regolare l'afflusso e il deflusso degli sportivi agli impianti di risalita evitando assembramenti, che però gli scienziati non hanno ritenuto soddisfacente e che adesso dovrà essere rivisto. Il nodo della questione, come risulta dal verbale ...

AndreaOrlandosp : Soltanto buon Natale. Dentro questo augurio, a ben vedere, c’è tutto. - marcotravaglio : PALLE DI NATALE La notizia che i primi vaccini #Pfizer sono partiti dalla Germania per l’Italia in tempo per il… - RaiUno : In casa lo chiamano Lucariello. È Natale e la sua ossessione per il presepe è mal sopportata da tutti. Ma il presep… - eneabrown : ho visto gente lamentarsi soltanto perché non hanno ricevuto gli auguri di natale. ragazzi sapete che questo è un g… - Solfix_D_Tow : RT @Masse78: È Natale 2019, non sai il significato delle parole “Quarantena”, “Lockdown”, “Tampone orofaringeo”, l’Amuchina ce l’hanno in b… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale soltanto Cashback di Natale a rilento, finora solo 18 euro a testa. Rischio falsa partenza anche per la lotteria degli scontrini Il Messaggero Forteto, ricorso delle vittime alla corte europea

L’incredibile storia di Loris: rimase affidato alla comunità nonostante la condanna di Rodolfo Fiesoli per gli abusi su di lui ...

A Natale soltanto 800 multe. Montagna, riapertura a rischio

Si allungano i tempi per gli amanti della montagna. Chi sperava di poter finalmente inforcare gli sci dopo le feste, dovrà avere ancora un po' di pazienza perché le piste potrebbero non riaprire il 7 ...

L’incredibile storia di Loris: rimase affidato alla comunità nonostante la condanna di Rodolfo Fiesoli per gli abusi su di lui ...Si allungano i tempi per gli amanti della montagna. Chi sperava di poter finalmente inforcare gli sci dopo le feste, dovrà avere ancora un po' di pazienza perché le piste potrebbero non riaprire il 7 ...