A Natale 3 italiani su 4 hanno festeggiato senza parenti. I dati di Coldiretti (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic – Più di tre italiani su quattro hanno rinunciato a riunirsi con i parenti a Natale. Motivo? Le restrizioni imposte dal lockdown, ma anche il timore dei contagi. E’ quanto emerge da un sondaggio della Coldiretti sulle aspettative e sui rimpianti degli italiani pubblicato oggi, in occasione del V-day, l’avvio simbolico della vaccinazione anti-coronavirus. In media a tavola a Natale solo quattro persone In media, riporta la Coldiretti, sono quattro le persone che si sono sedute insieme a tavola per Natale, più che dimezzate rispetto allo scorso anno quando in media si contavano nove commensali. Avrebbe funzionato quindi il terrorismo psicologico del governo Conte e le “forti raccomandazioni” a evitare assembramenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic – Più di tresu quattrorinunciato a riunirsi con i. Motivo? Le restrizioni imposte dal lockdown, ma anche il timore dei contagi. E’ quanto emerge da un sondaggio dellasulle aspettative e sui rimpianti deglipubblicato oggi, in occasione del V-day, l’avvio simbolico della vaccinazione anti-coronavirus. In media a tavola asolo quattro persone In media, riporta la, sono quattro le persone che si sono sedute insieme a tavola per, più che dimezzate rispetto allo scorso anno quando in media si contavano nove commensali. Avrebbe funzionato quindi il terrorismo psicologico del governo Conte e le “forti raccomandazioni” a evitare assembramenti ...

