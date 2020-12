A Frabosa Sottana e Mondovì | cinque persone intossicate da monossido di carbonio

(Di domenica 27 dicembre 2020) MONREGALESE La scorsa notte adue giovani sono rimasti intossicati dopo essersi addormentati nella stessa stanza in cui avevano cotto delle pizze. I ragazzi non avendo areato il ...

MONREGALESE La scorsa notte a Frabosa Sottana due giovani sono rimasti intossicati dopo essersi addormentati nella stessa stanza in cui avevano cotto delle pizze. I ragazzi non avendo areato il locale ...A Frabosa due persone intossicate dopo essersi addormentate nella stessa stanza in cui erano state cotte delle pizze. A Mondovì, invece, marito, moglie e figlia intossicati dopo l’accensione di un bra ...