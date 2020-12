A Firenze nascerà il museo della lingua italiana | lavori al via entro il 2021

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 27 dicembre 2020) Unnuovo per sviscerare, raccontare, far conoscere la lunghissima storia, dal primo documento che contiene frasi scritte per la prima volta consciamente in volgare italiano, ovvero la Carta di Capua del 960, fino alladei social degli anni 20 del XXI secolo, passando per Dante, Boccaccio, Petrarca, Ariosto, Galilei, Machiavelli, Leopardi, Manzoni, D’Annunzio, Sciascia. Il tutto con l’occhio rivolto alla modernità e all’interattività di un sapere non statico ma dinamico, come in fondo è lastessa. Il progetto del nuovoè stato presentato adal ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, dal sindaco Dario ...