9 750 dosi italiane contro le 350mila tedesche | tutti i numeri del Vax Day europeo

(Di domenica 27 dicembre 2020) In questi giorni è stato ribadito più e più volte come il numero delledi vaccino, arrivate nei vari paesi europei il 27 dicembre, fosse per lo più simbolico. Un modo per dimostrare come l’Unione europea, in questa occasione, fosse unita. Ma le polemiche comunque non sono mancate e in molti si sono domandati perché l’Italia ricevesse un numero di vaccini inferiore, ad esempio, a quello arrivato in Ungheria (9.750le 35mila ungheresi). Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sottolineato ancora una volta come la vaccinazione vera e propria inizi dalla prossima settimana, a partire da lunedì 28: al nostro paese arriveranno 470milaa settimana. Secondo il contratto stipulato, nel primo trimestre del 2021 all’Italia dovranno arrivare 8,749 milioni didi vaccino Pfizer e 1,346 milioni di quello ...