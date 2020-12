HuffPostItalia : 87enne chiama la polizia a Natale: 'Venite a trovarmi? Sono sola. Vi offro da mangiare' - luposilenzioso2 : RT @HuffPostItalia: 87enne chiama la polizia a Natale: 'Venite a trovarmi? Sono sola. Vi offro da mangiare' - HuffPostItalia : 87enne chiama la polizia a Natale: 'Venite a trovarmi? Sono sola. Vi offro da mangiare' - Agenparl : Foto e audio 87enne chiama la Centrale Operativa della Questura di Milano - - Agenparl : I: Audio completo Milano - Signora 87enne chiama Polizia - -

Ultime Notizie dalla rete : 87enne chiama

Nella giornata del 25 dicembre, la Centrale Operativa della Questura di Milano, ha ricevuto una chiamata diversa dal solito. La signora Fedora, vedova 87enne rimasta sola in casa il giorno di Natale, ...MILANO – Il Natale nell’anno del Covid è sicuramente diverso dal solito per tutti, ma ancor di più per una categoria in particolare: quella degli anziani, costretti a fare i conti con la solitudine an ...