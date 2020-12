28 dicembre si torna in zona arancione, ma solo per tre giorni: autocertificazione stop (Di domenica 27 dicembre 2020) Finita la prima parte di Feste, il semaforo cambia colore: l’Italia, oggi 28 dicembre e fino al 30 compreso, passa dall’attuale zona rossa alla zona arancione, secondo le misure previste dal decreto Natale che il governo ha varato per arginare la diffusione del coronavirus e che sarà in vigore fino al 6 gennaio. Leggi anche › Dpcm Natale in rosso. E l’Oms consiglia la mascherina anche in famiglia Si cambia colore: cosa succede? Ci si può spostare all’interno del comune senza autocertificazione dalle 5 alle 22. Al di fuori del comune e/o della regione ci si sposta sempre e soltanto per motivi di necessità, lavoro, salute. Nei giorni arancioni resta in vigore il ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 dicembre 2020) Finita la prima parte di Feste, il semaforo cambia colore: l’Italia, oggi 28e fino al 30 compreso, passa dall’attualerossa alla, secondo le misure previste dal decreto Natale che il governo ha varato per arginare la diffusione del coronavirus e che sarà in vigore fino al 6 gennaio. Leggi anche › Dpcm Natale in rosso. E l’Oms consiglia la mascherina anche in famiglia Si cambia colore: cosa succede? Ci si può spostare all’interno del comune senzadalle 5 alle 22. Al di fuori del comune e/o della regione ci si sposta sempre e soltanto per motivi di necessità, lavoro, salute. Neiarancioni resta in vigore il ...

La Roma sarà la prossima avversaria della Sampdoria in campionato: ripresa fissata per il 29 dicembre, ma qualcuno vuole anticipare ...

Scuola: il 7 gennaio si torna in aula. Il 50% del monte orario sarà didattica in presenza

Facendo seguito all’intesa raggiunta il 24 dicembre in occasione della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti Locali, è stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute che, per il periodo che ...

